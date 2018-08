Carpi, Bonacini dopo Foggia: "Non è tutto da buttare"

© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini dopo la sconfitta contro il Foggia all'esordio in Serie B ha parlato al Resto del Carlino difendendo la squadra: “Non dobbiamo fare drammi e prendere anche quello che c'è di buono dalla sconfitta di Foggia, non è tutto da buttare anche se senza gli occhi della tigre allora è notte fonda in questa Serie B. Abbiamo giocato alla pari coi pugliesi per un tempo, poi nella ripresa si è visto un atteggiamento non da noi e la gara ci è sfuggita in pochi minuti. - continua Bonacini – Però sul 4-0 c'è stata una reazione importante e se a dieci minuti dalla fine fosse entrata la palla di Piscitella si sarebbe visto un altro finale”.