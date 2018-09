© foto di Federico De Luca

In attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sulle pagine della Gazzetta di Modena ha preso la parola Stefano Bonacini, patron del Carpi: "Aspettiamo anche noi per capire cosa succederà. Certo è che in tanti anni di calcio non ricordo una situazione del genere. La posizione del Carpi è la stessa degli altri club. A luglio l’assemblea ha scelto all’unanimità, e ribadisco all’unanimità, di bloccare i ripescaggi e iniziare la stagione con 19 squadre. Una decisione importante, presa non contro a qualcuno ma per la sostenibilità del campionato. Sostenibilità a livello economico che con 22 formazioni non è garantita".