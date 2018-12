© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini ha parlato a Il Resto del Carlino del momento della squadra emiliana chiedendo unità d’intenti: “Quello che fanno gli altri è un contorno perché noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Vado controtendenza e voglio vedere il lato positivo delle due sconfitte con Pescara e Lecce. Abbiamo giocato alla pari con le seconde in classifica e non dico che meritassimo quattro punti, ma neanche zero. In questi mesi sono stati fatti degli errori, questo è ovvio, ma anche che questa squadra non merita di avere appena 10 punti. Dobbiamo chiudere al meglio nelle prossime quattro gare e vedere dove saremo a fine mese. Poi con il mercato cambieremo qualcosa e come società siamo sereni perché abbiamo già vissuto queste situazioni e per questo non ha senso dire che siamo già in Serie C. - continua Bonacini parlando poi della riforma dei campionati – La Lega di B non deve telefonare a nessuno e non credo che Ghirelli sia il presidente federale che può decidere i format dei campionati. La Lega B ha votato all’unanimità di fare solo tre retrocessioni, abbiamo inviato una lettera alla FIGC e il presidente Gravina prima dell’elezione ci ha assicurato su questo. I format saranno definiti il 17 alla FIGC perché nessun altro ha il potere di farlo”.