Carpi, Bonacini professa fiducia: "La squadra lavora bene"

© foto di Federico De Luca

Due sconfitte nelle prime due giornate e in casa Carpi c'è chi inizia a pensare negativo. Stefano Bonacini, patron del club emiliano, però non è di questo avviso: "La squadra c’è - si legge sulle colonne della Gazzetta di Modena -, lo ha dimostrato. Non si può analizzare il ko di sabato paragonandolo a quello patito contro il Foggia. Per questo dico che sono positivo e fiducioso, bisogna portare pazienza. I nuovi si stanno inserendo come si deve: penso per esempio a Di Noia, a Piscitella e anche a Pezzi. Lo staff tecnico sta facendo un ottimo lavoro, insomma abbiamo le carte in regola per poter fare la nostra parte. Un secondo tempo come quello di sabato era da un po’ che non si vedeva, l’anno scorso di sicuro non si è mai visto. La classifica? La guardo e non la guardo. Certo un anno fa i punti erano sei, ma ora la situazione è cambiata. Non gira bene, siamo colpiti al primo episodio. Comunque ci siamo, lo abbiamo dimostrato. Per questo voglio sottolineare una volta di più che sono assolutamente fiducioso".