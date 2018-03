Carpi, Calabro: "Contento della prestazione e dell'organizzazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida vinta contro la Pro Vercelli, il tecnico del Carpi Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa: "Innanzitutto ringrazio la squadra che questa mattina ha spalato la neve e ci hanno permesso di giocare - riporta Carpicalcionews.it - la vittoria è anche merito loro. Detto ciò, stasera sono contento della prestazione e dell’organizzazione della squadra, di come abbiamo accompagnato l'azione e dello spirito messo dai ragazzi, contro una squadra che nelle ultime gare non aveva mai perso. Le caratteristiche del Carpi che in tanti anni hanno consentito di fare tanti punti sono quelle che si sintetizzano nell'umiltà, nel rispetto dell'avversario, a prescindere dalla sua classifica. Se avessimo peccato di arroganza avremmo perso queste caratteristiche che invece non possono mancare a prescindere se affrontiamo la prima o l’ultima. Abbiamo 44 punti e ne mancano 6 all’obiettivo salvezza che è quello principale".