Carpi, Calabro: "Contro il Frosinone con la miglior formazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le pagine di ParlandoDiSport.it arrivano le parole di Antonio Calabro, tecnico del Carpi, in vista del match contro il Frosinone: “Da domani ci confronteremo con le grandi del campionato e ci teniamo a fare bene. Vogliamo dare continuità alle prestazioni e mettere in mostra i nostri giovani. Affronteremo una squadra forte che, da inizio anno, lotta per la promozione. Noi metteremo in campo la formazione migliore con l’obiettivo di fare punti e dare continuità al nostro campionato”.