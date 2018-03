Carpi, Calabro: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi"

© foto di Giuseppe Scialla

Antonio Calabro, allenatore del Carpi, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cesena (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della società biancorossa: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché le difficoltà erano tante, a partire dal fatto che non giocavamo una partita ufficiale da 15 giorni. Poi le defezioni di Melchiorri prima della gara e di Jerry, che ha avuto un indolenzimento muscolare, dopo pochi minuti sono state pesanti, ma tutti hanno dato una grande risposta. E quello che mi conforta di più è l’atteggiamento, siamo andati in campo con autorità e sicurezza, il primo tempo è stato eccezionale mentre nella ripresa, avendo messo in campo tante energie, ci è venuto a mancare l’ultimo quarto d’ora ma il Cesena non è mai stato pericoloso".