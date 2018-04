Carpi, Calabro: "Dobbiamo ritrovare il giusto atteggiamento"

Fonte: carpifc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Antonio Calabro, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bari: "Domani sarà una partita contro una diretta concorrente che venderà cara la pelle con dinamismo e organizzazione. Vengono da un risultato importantissimo fuori casa, a Venezia, e hanno quindi anche molto entusiasmo.

Di Ascoli non dobbiamo ripetere l’approccio alla gara e il non complicarci la partita da soli, tornando a mettere in campo quello che ci ha permesso finora di essere una squadra fastidiosa per tutti ed è difficile da battere. Soprattutto a livello di atteggiamento e di carattere, mettendo in secondo piano i tatticismi, sapendo che l’organizzazione tattica è importante per stare bene in campo ma la prerogativa principale è l’atteggiamento.

Sabbione potrebbe rientrare pian piano a darci una mano, mentre Mbakogu è ancora out anche se si stanno avvicinando i tempi di reinserimento in gruppo.

Il ritiro? Stiamo uniti per queste partite, ripristiniamo anche tanto stress a cui la squadra è stata sottoposta nell’ultimo periodo con tante gare ravvicinate e recuperiamo al meglio tra le altre tre gare ravvicinate che ci attendono nei prossimi sette giorni. Pronti ad affrontarle tutte al massimo.