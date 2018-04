Carpi, Calabro: "Empoli in A meritatamente. Il futuro? E' domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, tecnico del Carpi, ha analizzato il match di domani contro l'Empoli nell'ultimo turno infrasettimanale di Serie B: "La stagione non è terminata, mancano quattro partite che ci vogliamo giocare al massimo. Affronteremo squadre di alta classifica e questo ci permetterà di misurarci con le migliori. E’ stato un campionato molto difficile e pericoloso, visti i tanti cambiamenti fatti in estate. Ci sono state cose fatte bene e altre meno ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con quattro giornate d’anticipo. L’Empoli ha vinto meritatamente questo campionato, Andreazzoli ha avuto il coraggio di mettere in campo tutto il potenziale che ha a disposizione e i fatti gli hanno dato ragione. Hanno qualità ma mantenuto equilibrio anche in fase difensiva. Il futuro? Personalmente il mio futuro è domani e ragionare giorno per giorno è la cosa più bella di questo lavoro. Spazio a Serraiocco? Vediamo, sicuramente lui e Brunelli hanno fatto un grande campionato allenandosi alla grande con Colombi, hanno fatto gruppo e anche se non hanno trovato spazio sono stati importantissimi”.