Carpi, Calabro: "Grande prestazione, meritavamo di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Calabro, allenatore del Carpi, ha così espresso il suo pensiero sulla sconfitta di Parma ai giornalisti presenti in sala stampa: "Ho creduto nella possibilità di far punti per tutta la partita e non solo nel finale, devo fare i complimenti a questi ragazzi con una grande prestazione. Meritavamo di più al cospetto di un avversario forte, perché siamo stati pungenti e abbiamo concesso poco, sul secondo gol una punizione che dovevamo evitare".

Si allontana la zona playoff.

"Non c'è mai stato un obiettivo playoff, questa squadra deve lottare per salvarsi e questi ragazzi devono giocare con l'atteggiamento di chi deve salvarsi, come fatto oggi e col Perugia anche se non abbiamo raccolto punti".

Il rammarico più grande di oggi?

"Il loro raddoppio e l'assenza di Mbakogu che nell'ultima mezz'ora ci avrebbe aiutato visto che il Parma era in difficoltà fisica".

Quanto incide l'esperienza in una corsa salvezza o playoff per un'allenatore?

"L'esperienza conta tantissimo ovviamente, ma ho anche uno staff che mi supporta e che ha già esperienza. Dobbiamo fare punti per dare continuità alle prestazioni e dare soddisfazioni alla società, siamo stati vicini a grandi squadre per molto tempo, ma non esiste un obiettivo playoff".

Questa squadra è poco spettacolare.

"Dipende da cosa si intende per spettacolo, come ha detto anche Mourinho. Anche lottare, ripartire e dare filo da torcere a tutti può essere considerato spettacolo per me".