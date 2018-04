Carpi, Calabro: "Il pari col Brescia dimostra che non molliamo mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Carpi Antonio Calabro ha commentato così il pareggio di ieri col Brescia (1-1): “Arrivare a 49 punti a 7 giornate dalla fine era un risultato insperato. Oggi (ieri, ndr) è arrivato questo punto al 94′ a conferma che questi ragazzi non mollano mai e credono nel risultato fino alla fine anche ci sono state cose buone e altre meno buone che dobbiamo migliorare. L’approccio alla partita c’è stato, c’è stato un errore individuale in avvio ma con la testa c’eravamo e con la voglia di non ripetere quanto successo ad Ascoli. Questa partita dà ancora più valore al fatto che siamo venuti ad affrontare questo Brescia con sette punti di vantaggio. Problema fisico? Se ci fosse un problema fisico gli errori arriverebbero a fine partita e non all’inizio, la squadra ha corso fino alla fine e non è un caso che una volta passati in svantaggio la squadra si sia liberata mentalmente andando a concludere due volte e trovando il pareggio. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto mentale, ma non dobbiamo dimenticare che questa è una squadra completamente nuova e che il principale obiettivo era salvarsi e sapevamo che le difficoltà sarebbero state tante. Non dobbiamo far passare questo campionato come deludente perchè questa squadra ha spinto davvero tanto in questi mesi. Stiamo costruendo una mentalità a questa squadra nuova. Ritiro? Ora torniamo in ritiro per preparare al meglio le prossime partite, qua nessuno molla e continueremo a spingere al massimo delle nostre potenzialità fino alla fine". Lo riporta il sito ufficiale del Carpi.