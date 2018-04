Carpi, Calabro: "Importante evitare cambi obbligati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Perugia in programma domani: “Abbiamo rivisto la partita di Brescia e abbiamo preparato la gara col Perugia per dare più spensieratezza a una squadra che mentalmente aveva il freno a mano tirato, spero che il gol al 94′ possa essere una liberazione per loro e permettere alla squadra di giocare con più entusiasmo e meno paura. I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante e straordinario in situazioni di emergenza, ci sono giocatori che stanno tirando la carretta da tante partite ravvicinate e altre 7 ci aspettano da qui a un mese. Perdere non fa mai piacere, all’andata abbiamo commesso troppi errori e non ha senso parlare di motivazioni speciali, noi vogliamo fare risultato come sempre alla vigilia di ogni partita. Il Perugia è una delle squadre più forti del campionato, noi dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche a livello di atteggiamento, tattico, di organizzazione e mentalità, solo così possiamo pensare di fare punti. Mbakogu e Nzola sono ancora indisponibili, Ligi, Sabbione e Concas hanno acciacchi. Devo trovare le alternative giuste e fare staffetta per evitare cambi obbligati. Ma tutti i ragazzi mi danno tranquillità perché stringono i denti e hanno voglia di dimostrare e dare il massimo. Dovrò valutare la situazione fisica di alcuni giocatori, però so che ci sono tanti ragazzi che vogliono dare il loro contributo. Melchiorri? Federico è eccezionale e non è ancora al massimo, quando farà un ritiro estivo e vivrà la stagione dall’inizio si vedrà ancora di più che giocatore è. Qui tutti credono in lui ed è l’ambiente migliore per riscattarsi dopo i brutti infortuni che ha subito negli ultimi anni”.