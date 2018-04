Carpi, Calabro: "L'Ascoli ha saputo gestire il match"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, allenatore del Carpi, è intervenuto al termine del match perso contro l'Ascoli (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate da PicenoOggi: "Siamo cascati nel gioco dell’Ascoli, loro sono stati subito aggressivi, si è messa subito bene e l’hanno saputa gestire. Perdere non fa mai piacere, anche se abbiamo 48 punti con 8 partite al termine. Noi fallosi? No, non credo, siamo una delle squadre che fa meno falli in campionato. Gli episodi non ci hanno aiutato, Agazzi su Ligi ha fatto una gran parata e ha permesso a l’Ascoli di continuare a fare la propria partita".