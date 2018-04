Carpi, Calabro: "Mbakogu da centellinare, ora non regge i 90'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara contro l'Avellino, il tecnico Antonio Calabro ha parlato in conferenza della sfida che attende il suo Carpi. "Le ultime due partite - ha detto - sono state negative per il risultato, meno per le prestazioni. Ma non siamo contenti di fare buone prestazioni senza punti. Veniamo da due settimane in cui non abbiamo raccolto niente, questa è stata una settimana improntata sulla voglia di rifarci e di affrontare la partita di domani nel modo giusto. Non abbiamo mai pensato ad altro che non fosse il nostro obiettivo, la nostra politica si è sempre basata sul pensare a una partita dopo l’altra. Siamo stati anche a due punti dai play-off dopo aver giocato tante partite ravvicinate e aver speso tanto. Nelle ultime gare eravamo reduci dalle fatiche precedenti e i particolari hanno fatto la differenza insieme agli errori individuali. Domani serve il massimo per arrivare ai famosi 50 punti. Se scendiamo in campo pensando che è una partita da dentro o fuori per i play-off, l’Avellino ci mangia. Dobbiamo avere la mentalità che ci ha portato fin qui. L’Avellino ha 40 punti, vedono questa partita come un momento chiave. Mi aspetto una partita calda, tipica della Serie B dove l’approccio e la cattiveria per tutti i 90′ faranno la differenza. Mbakogu? Ha una gran voglia di giocare e noi di avere di nuovo le sue prestazioni. Dovremo centellinarlo per bene perché ora non ha i 90 minuti nelle gambe”, le parole di Calabro.