Carpi, Calabro: "Non dobbiamo mollare, avanti senza guardare la classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko subito in casa dell'Ascoli, il tecnico del Carpi Antonio Calabro al sito ufficiale del club ha commentato la sconfitta: "Prendere gol dopo 3 minuti ha messo la partita tutta in salita e ci ha messo nelle condizioni peggiori. Sapevamo che loro sarebbero partiti forte con grande intensità, abbiamo reagito solo a tratti come col colpo di testa di Ligi ma quando non approcci la partita nel modo giusto gli episodi raramente ti vanno a favore. Avevamo preparato la squadra in settimana sulle difficoltà che si sarebbero trovate qui, soprattutto a livello di atteggiamento e carattere. C’era consapevolezza di questo ma sui gol abbiamo commesso degli errori che hanno consentito all’Ascoli di fare la partita che voleva. Abbiamo avuto una mezza reazione ma mai concreta. Veniamo da un tour de force importante in cui tanti giocatori hanno dato tanto e quando si vince magari si considerano poco determinate assenze che poi creano difficoltà nelle rotazioni e oggi magari qualcuno ha pagato questo. La squadra ha dato tanto nell’ultimo periodo e ora non dobbiamo mollare e abbassare la guardia ma essere ancora più cattivi e arrabbiati da questo risultato, preparando le partite sempre con le stesse prerogative senza guardare la classifica".