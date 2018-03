Carpi, Calabro: "Obiettivo? Vogliamo essere fastidiosi per chiunque"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, allenatore del Carpi, prima della partita con il Palermo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Quando si gioca col Palermo si sa che si gioca con grandi giocatori. Abbiamo preparato dettagliatamente la partita, sapendo di affrontare una squadra costruita per vincere il campionato".

Peggior attacco e terza miglior difesa per il Carpi. "Noi abbiamo le nostre caratteristiche, sapendo che nel calcio si possono vincere partite giocando i vari modi. Noi siamo disposti in campo in una certa maniera che ci sta dando grosse soddisfazioni a livello di punti e anche di giovani in campo che ci danno sempre risposte positive".

Sugli obiettivi di classifica: "Io, la società e i ragazzi abbiamo parlato e il nostro obiettivo è quello di essere fastidiosi per chiunque. La classifica in questo momento è positiva, abbiamo 44 punti a 12 giornate dalla fine, pensavamo che ne avremmo avuti 44 a due giornate dalla fine. Questo non fa altro che confermare la bontà di questa squadra".