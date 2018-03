Carpi, Calabro: "Orgoglioso di allenare la squadra anche dopo un 4-0"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Calabro, allenatore del Carpi, ha così parlato in conferenza stampa al termine del roboante ko della sua squadra sul campo del Palermo: “Se contro la Pro in casa siamo stati umili, mi pareva opportuno esserlo ancora di più venendo qui a Palermo. Per loro sono tre punti importanti, lo sarebbero stati anche per noi. La prestazione del primo tempo ci poteva stare. Dovevamo fare una partita di sacrificio, di raddoppi per ripartire. L'abbiamo fatto a tratti. Nel secondo tempo, non appena abbiamo messo il naso fuori, abbiamo preso una ripartenza e il secondo gol che ha fatto crollare mentalmente la squadra. Faremo sei partite in tre settimane e non posso tirare troppo la corda su Melchiorri, devo gestirlo. Ho provato a far rifiatare qualcuno anche in altri ruoli. Dopo certi risultati però voglio dare più valore a quello che si è fatto fin qui. Non sarò leggero domani nell'analisi degli errori, ma sono orgoglioso di allenare questa squadra anche dopo un 4-0”.