Carpi, Calabro: "Per uscire indenni da Ascoli serve grande intensità"

Il tecnico del Carpi Antonio Calabro ha parlato della sfida contro l'Ascoli, squadra in grande forma: “Vengono da due vittorie nelle ultime due sfide casalinghe, sono in lotta per non retrocedere e giocheranno con grande foga agonistica mettendo in campo grande intensità. Alla squadra l'ho detto e per questo dovremo mettere in campo la stessa intensità dei bianconeri per uscire indenni da una sfida molto complicata contro una squadra che ha bisogno assoluto di punti, come noi del resto. - continua Calabro come riporta Parlandodisport.it -Belloni, Nzola e Sabbione sono acciaccati al pari di Mbakogu che sta continuando il percorso di riabilitazione e tornerà in gruppo la prossima settimana. I risultati ottenuti fino adesso vengono da un lavoro di squadra e i punti conquistati senza Mbakogu valgono di più, averlo avuto a disposizione in questo periodo sarebbe stato molto utile”.