Carpi, Calabro: "Prestazione di grande valore, contro un avversario tosto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Antonio Calabro si è complimentato coi suoi calciatori dopo il pareggio senza reti contro il Venezia: “La prestazione di oggi ha ancora più valore visto che affrontavamo un avversario tosto e forte. Il Venezia ha creato molti grattacapi alle difese avversarie, mentre oggi si è visto poco davanti e per questo devo fare i complimenti ai miri giocatori. - continua Calabro come riporta Parlandodisport.it -Dobbiamo ricordarci che non siamo mai stati nella parte destra della classifica e dietro abbiamo compagini che non sono più deboli di noi. E’ normale, ogni volta, trovare qualcosa da migliorare e perfezionare”.