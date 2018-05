Carpi, Calabro: "Siamo giovani, obiettivo raggiunto con largo anticipo"

Le sue parole in conferenza stampa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Carpi cade sul campo del Frosinone, dopo una prova comunque positiva. Mister Antonio Calabro, nel post-partita, è intervenuto in conferenza stampa: "Devo ringraziare i ragazzi ma sono amareggiato per il risultato, pensavamo di avere qualcosa in più con una prestazione del genere. Il Carpi ha fatto una prestazione degna di un avversario importante in un palcoscenico ambizioso. Abbiamo preso gol a difesa schierata, i nostri giocatori stanno facendo bene, abbiamo sfruttato bene la partita, anzi addirittura quando abbiamo giocato con meno punte potevamo fare di più".

Che idea si è fatto di questa avventura? "Sono molto soddisfatto, sappiamo che il Frosinone ha mantenuto gran parte della squadra dell'anno scorso, mentre il Carpi ha fatto un'altra politica, quella dei giovani, che andava presa con le molle. Dietro al Carpi c'è gente efficace nello scovare i giovani, abbiamo ottenuto l'obiettivo con largo anticipo".

Ferire il Capri sugli esterni? "Siamo stati pericolosi ma poco incisivi. Portavamo dentro l'area giocatori molto alti, forse eravamo bloccati, e poco efficaci, l'area di rigore avversaria andava più sollecitata, ma la prestazione è stata importante", si legge su Tuttofrosinone.com.