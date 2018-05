Carpi, Calabro: "Vogliamo tornare a vincere per chiudere bene in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“C’è voglia di tornare a vincere, dare continuità alle ultime prestazioni, ma con un risultato importante. È l’ultima partita della stagione davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a chiudere bene”. Esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Carpi Antonio Calabro in vista della sfida contro il Cittadella: “Fuori casa loro hanno dei numeri impressionanti, con 11 vittorie a cui si aggiungono le due in Coppa Italia a Bologna e Ferrara. Hanno un'identità che portano avanti da diversi anni e un gruppo storico importante. Gli vanno fatti i complimenti per come giocano e noi dobbiamo usare diversi accorgimenti per contrastarli. Un allenatore importante diceva che è meglio perdere una partita 5-0 che cinque partite 1-0 e la cosa più facile nel calcio è fare belle partite e perdere. Contro Frosinone e Parma ad esempio abbiamo fatto buonissime partite, ma non abbiamo raccolto punti. Sia a inizio stagione sia adesso la squadra ha sempre reagito bene quando è andata sotto perché era la più spensierata, mentre nella parte centrale ha risentito maggiormente del peso psicologico. - conclude Calabro elogiando Pachonik come si legge sul sito del club- Abbiamo percepito da subito le sue qualità fisiche e mentali, ha grande professionalità ed è migliorato tanto, è difficilmente superabile nell’uno contro uno e anche nella qualità del cross, come successo a Pescara col gol di Sabbione. Ha ancora margini di miglioramento a livello tecnico e della gestione della palla, sa che deve migliorare ancora e ha grande predisposizione al lavoro”.