Carpi, Caliumi a De Guzman: "Sapeva che ambiente avrebbe trovato"

Il presidente del Carpi Claudio Caliumi dalle colonne della Gazzetta di Modena ha voluto rispondere al centrocampista Jonathan De Guzman che in una recente intervista aveva così parlato della sua esperienza emiliana: “Avevo 29 anni, mi sentivo un giocatore amatoriale. Non ero in forma, né fisicamente né mentalmente. Mi sono trovato patetico. Depresso? Forse qualcosa del genere. La gente di Carpi però era felice".

“A distanza di tempo mi sembrano esternazioni abbastanza inopportune. - spiega Caliumi - Vorrei comunque ricordare che lui è stato regolarmente ben pagato e trattato come si deve. Sapeva che ambiente avrebbe trovato, ma pur non trattandosi di una big abbiamo sempre fatto le cose come si deve. Ci tengo poi a precisare che quella di alloggiare in hotel è stata una sua scelta personale da noi assecondata. Tutti i giocatori del Carpi, solitamente, si sistemano in appartamento”.