Carpi, Caliumi: “Chezzi e Stefanelli sono perfetti per noi"

Il presidente del Carpi Claudio Caliumi dalle colonne del Resto del Carlino ha parlato degli arrivi di Marcello Chezzi in panchina e Stefano Stefanelli come direttore sportivo: “Sono due profili freschi, che hanno entusiasmo e voglia di emergere, che si sposano alla perfezione con la nostra società. Sappiamo che sarà sempre più difficile per piccole piazze come la nostra mantenere la categoria, ma faremo tutto il possibile. Marcello lo seguivamo da tempo, ci è sempre piaciuto, mentre Stefano assieme a Scala formerà un gruppo giovane e voglioso di farsi notare. - conclude Caliumi parlando di Melchiorri – Stiamo parlando col Cagliari, vogliamo riscattarlo e lui vuole restare. Mbakogu? C'è un precontratto con il Leeds e salvo cataclismi Jerry andrà in Inghilterra”.