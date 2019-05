Carpi, Caliumi: "Cessione decisione giusta. Servono volti nuovi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne della Gazzetta di Modena arrivano alcune dichiarazioni del presidente del Carpi Claudio Caliumi, in merito al futuro del club emiliano: "Ho vissuto la decisione di vendere la società in maniera molto serena, soprattutto perché una scelta condivisa con Bonacini e Marani. Credo e crediamo che sia arrivato il momento di cambiare dopo tanto tempo, è bene dare spazio a facce nuove. La nostra è stata una cavalcata incredibile, successi su successi con l’apice della Serie A. La retrocessione di quest’anno ha inciso sulla nostra decisione, ma la mancata permanenza in A ha cambiato la nostra storia. Kevin Lasagna resta la nostra ciliegina sulla torta".