Carpi, Caliumi: “Lasagna scovato in D. Napoli? Fu intuizione di Giuntoli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Caliumi, presidente del Carpi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell'ex attaccante biancorosso Kevin Lasagna, ora all'Udinese e ieri in campo nei minuti finali di Polonia-Italia con la casacca degli azzurri. “Lasagna è stato scovato in quarta serie, va dato grosso merito al nostro scouting, fu una intuizione dell’attuale ds azzurro Cristiano Giuntoli, gliene va dato atto. Mi diceva sin dall’inizio che aveva dei fondamentali e della forza tecnica che poteva portarlo fino alla Serie A e alla Nazionale, e anche stavolta ci aveva visto giusto. Tentativo per portarlo al Napoli prima del passaggio all’Udinese? Giuntoli stravede per il ragazzo, ma dipende anche dalle richieste del tecnico. Kevin è fortissimo nelle ripartenze, magari con caratteristiche diverse rispetto a quanto si faceva con Sarri", ha detto Caliumi.