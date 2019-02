Carpi, Castori: "A Brescia non partiamo sconfitti. Tonali? Impressionante"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani al 'Rigamonti' di Brescia. Ecco quanto evidenziato da ParlandoDiSport.it: “Le partite vanno giocate, non ci sono risultati scritti in partenza. Conosciamo le difficoltà, affronteremo una squadra molto forte e vanno fatti i complimenti a Corini per il lavoro che ha svolto. Ma noi ce la giocheremo cercando di fare il nostro massimo. Vedremo quello che riusciremo a portare via. Il tempo che ho coi nuovi arrivati è poco ma loro hanno capito subito come si lavora qui a Carpi. Dobbiamo concentrarci e pensare solo al presente, le imprese passate ormai non contano più. Suagher out, fuori anche Crociata, Colombi e Rizzo. Saric fuori per scelta tecnica. Il Brescia si è rinforzato molto e ha talenti davvero importanti, ma sono convinto faremo una grande partita. Sulle ultime polemiche arbitrali sul Brescia non entro, sono cose che non mi riguardano. Il Carpi visto con il Verona ha, purtroppo, due punti in meno, tengo a precisarlo dopo aver letto e sentito altro dai media, e per questo credo che arriviamo bene alla sfida di domani. Se volessimo tracciare un piccolo bilancio da quando sono arrivato un girone fa, un punto a partita è una media da salvezza. E’ vero abbiamo cambiato molto, ma i numeri dicono che fino ad ora la media è buona, a fine stagione tireremo le somme definitive. Tonali? Quello che sta dimostrando è impressionante. Un 2000 convocato in nazionale che gioca in B è un caso più unico che raro. Ha grandi potenzialità, quando ci giochi contro devi mettergli pressione per non permettergli la giocata. Rolando e Mustacchio? Ci vorrà un pò di pazienza, non sono arrivati al top ma sono giocatori forti. Vanno solo gestiti un attimo. Dispiace per Colombi, fa parte del gioco. Chi entrerà al suo posto avrà la possibilità di dimostrare il suo valore. Sarà bello rincontrare Romagnoli, ho grande stima di lui. Lo consigliai a Conte quando era ct della Nazionale”.