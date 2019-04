Carpi, Castori: "A Salerno non dovremo fallire, sarò gara fondamentale"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, ha parlato alla vigilia della gara contro la Salernitana. "Quella di domani - ha detto - sarà una partita importante e fondamentale come tutte. Non dobbiamo sbagliare nulla contro una squadra molto esperta che soprattutto in casa è molto temibile. Sappiamo che sarà una gara molto dura e difficile però, per fare risultato, dobbiamo essere concentrati mentalmente e fisicamente solo su noi stessi e giocare con grande determinazione e impegno per non sbagliare nulla. Non recuperiamo Concas ma sono convocati Pasciuti, che aveva avuto una contusione al piede contro il Pescara, e Mustacchio. Cissè? Rientrava dopo due mesi ma sta bene, manca poco alla fine del campionato e non ha senso risparmiarlo perchè mancano 15 giorni alla fine del campionato. Per domani è disponibile. La difficoltà a segnare? Non penso sia una questione di fatica, forse manca serenità perchè si sente la pressione della posta in palio. L’importante è creare occasioni, poi la palla entrerà. A volte c’è fortuna o sfortuna come nel primo tempo o nell’occasione di Crociata a inizio ripresa, quando ha fatto un’azione travolgente e la palla è uscita di nulla. Questa difficoltà nel segnare è un dato oggettivo ma a cui non so dare una spiegazione concreta. La Società? Il patron è uno che non molla, vive la situazione con partecipazione e ci trasmette la sua grinta”, le sue parole in conferenza.