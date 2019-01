© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Castori è intervenuto al termine di Cittadella-Carpi. Il tecnico dei biancorossi ha analizzato la sconfitta, ecco le sue parole riportate da TuttoB.com: "Abbiamo regalato il primo e il terzo gol, non si tratta di stanchezza o altro ma di nostre disattenzioni. Abbiamo fatto un passo indietro sotto questo aspetto e quindi non c’è molto da dire dal lato tattico o fisico. Una squadra che deve salvarsi non può permettersi di fare questi errori ed è per questo che sono molto arrabbiato. Abbiamo bisogno di tempo per amalgamare i nuovi, ed anche questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare".