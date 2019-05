Carpi, Castori carica i suoi: "Credo ancora nella salvezza"

L’allenatore del Carpi Fabrizio Castori in conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza contro il Livorno spiega di credere ancora nell’impresa: “Io credo alla salvezza, ce la giochiamo e nulla è impossibile se ci si crede. I numeri sono sotto gli occhi di tutti, ma non mi interessano, non è tempo di fare analisi e bilanci, dobbiamo pensare solo alla gara di domani in cui ci giochiamo la nostra vita calcistica. - continua Castori come riporta il sito del club – Il Livorno è una squadra forte, con giocatori di qualità ed esperienza che saranno spinti da uno stadio caldo. utti questi fattori non ci devono spaventare, ma anzi devono aumentare la nostra determinazione quando scenderemo in campo”.

Sulla proprietà: “Anche il patron ci crede, è venuto al campo per confermarci la vicinanza della società. È vero che le percentuali si sono abbassate, ma non dobbiamo pensare al passato. Ripeto, dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domani”.