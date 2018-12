Carpi, Castori: "Dobbiamo confermare i segnali di crescita"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese: “Ogni partita inizia sullo 0-0 e non bisogna andare in campo pensando a ciò che si è fatto prima, ma solo alla gara che viene. La Cremonese nell’ultimo turno ha perso e vorrà sicuramente riscattarsi, in più ha un organico di primissimo piano, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra perché abbiamo trovato una nostra identità e dobbiamo confermare la crescita intrapresa. Le tre gare in otto giorni di fine 2018? La prima partita si gioca senza pensare ad altro, dopo analizzeremo come ne saremo usciti e prepareremo le due successive. - continua Castori come si legge sul sito del club - Costruire un’identità di squadra significa che a prescindere dall’avversario tu devi essere te stesso, con la tua identità e fisionomia, in ogni situazione contro ogni avversario. Dobbiamo essere bravi quindi a giocare non sugli altri ma su noi stessi. Le quattro retrocessioni con 19 squadre? I numeri dicono che è più difficile salvarsi, noi però dobbiamo pensare solo a lavorare per metterci alle spalle cinque squadre”.