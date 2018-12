Carpi, Castori: "Dobbiamo tornare a vincere in casa"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa della sfida contro un lanciatissimo Lecce e dell’astinenza da vittorie in casa: “Noi siamo in un buon momento, ma basta un attimo per distrarsi e rovinare tutto. Quello che abbiamo fatto finora non è sufficiente sopratutto se non diamo continuità alla vittoria di Padova. Dobbiamo tornare assolutamente alla vittoria in casa che manca da troppo tempo. È ora di vincere anche se l’avversario è forte, in grande forma e con un folto seguito, ma faremo una grande partita e non vediamo l’ora di scendere in campo. - continua Castori parlando dei dubbi di formazione come riporta Parlandodisport.it - Voglio tenere la squadra sul pezzo, nessuno deve essere sicuro di una maglia perché questa va guadagnata giorno dopo giorno. Concas? Dietro la punta è bravissimo perché riesce a fare tutte e due le fasi. In quel ruolo c’è anche Machach che però ha caratteristiche prettamente offensive e la storia del Carpi dice che servono giocatori votati al sacrificio come Cico. Arrighini-Mokulu? A Padova serviva uno come le caratteristiche di Mokulu. Abbiamo vinto ed è andata bene ma domani sarà un’altra partita. Abbiamo diverse scelte e proviamo a farli girare”.