© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida contro il Padova, vero e proprio scontro diretto, il tecnico del Carpi Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa chiedendo massima concentrazione: “La gara di domani è importante, il passato si azzera e bisogna voltare pagina. Dovremo essere concentrati per fare una grande partita domani, senza pensare a quello che è successo prima. Non sono contento del momento che stiamo vivendo, ma sono convinto che non molleremo fino all’ultimo, questa è la mia filosofia e voi mi conoscete bene. Sono certo che i giocatori daranno il 100%. - continua Castori come riporta Parlandodisport.it - Purtroppo perdiamo alcune pedine importanti come Jelenic, Poli che si aggiungono a Cissè e Coulibaly. Marusra è invece da valutare soffrendo per un affaticamento muscolare. Padova? Domani i tatticismi andranno a farsi benedire, chi perde è in pratica fuori dalla lotta e noi dovremo essere pragmatici, lottare su ogni palla e fare quanto fatto nella gara d’andata”.