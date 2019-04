Carpi, Castori: "Domani non finisce nulla. Neanche in caso di sconfitta"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ultime chance playout per il Carpi di Fabrizio Castori. La roboante vittoria sulla Salernitana ha, però, riacceso qualche speranza che potrà avere un senso solo in caso di successo domani al 'Cabassi' contro la Cremonese. Sulla sfida contro i grigiorossi si è esposto direttamente il tecnico degli emiliani in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da Parlandodisport.it: “Un’altra partita nella quale non possiamo sbagliare nulla. Dovremo leggerla bene, approcciarla ancora meglio, nelle condizioni in cui siamo non ci è consentito commettere errori. Ci sono ancora 3 partite, pensiamo a giocarle una alla volta, domani non finisce nulla né in caso di vittoria né in caso di passo falso. Cremonese? Squadra che gioca col 5-3-2, tra le migliori difese del campionato e molto esperta, con età media alta. Sono in gran forma certamente, ma come dico sempre pensiamo a noi e basta, a prescindere da chi abbiamo di fronte ci tocca fare risultato sempre e comunque. Sul piano del gioco ce la giochiamo, a livello di attenzione e concentrazione dovremo fare di più. Terranova, Claiton, Caracciolo, Renzetti, Soddimo, Piccolo.. sono nomi importanti e di esperienza, servirà massima attenzione fin dal primo minuto. Aggredire fin da subito? E’ il nostro modo di pensare, a volte ci riusciamo a volte no, ma proveremo a farlo. Convocati? Mustacchio e Concas ci sono, in dubbio Kresic per un problemino in rifinitura. Il risultato di Salerno ha portato fiducia e spirito giusto, oltre ad un miglioramento sensibile a livello di classifica. Dovremo insistere su quella strada. I 5 gol? Grande partita, si era anche messa bene grazie alle due espulsioni ma siamo stati bravi a spingere forte. Crociata? Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, così come quella di Marsura. Hanno preso fiducia e sono in condizione. La rosa ora è ampia ma non è i lcaso di fare esperimenti, mancano 10 giorni alla fine del campionato e ci serviranno tutte le nostre certezze a partire dalle ultime prestazioni”.