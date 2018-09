Carpi, Castori: "Il primo passo è ridare un'identità alla squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Spezia che chiude un periodo intenso con tre gare in una settimana: “Affrontiamo una squadra molto forte che vuole essere protagonista nei piani alti di questa Serie B, sarà inoltre arrabbiata perché arriva da una sconfitta. In più bisognerà valutare la tenuta fisica alla terza gara in una settimana. In questi giorni ho cercato di dare una scossa a livello mentale e di far ritrovare il giusto spirito, nel calcio non c'è nulla di complicato e non bisogna stravolgere molto. La prima cosa è ridare a questi giocatori una identità ben precisa, come quella che abbiamo già visto in passato. Questo è il primo passo, al di fuori di ogni discorso tattico o tecnico. - conclude Castori come riporta Parlandodisport.it - Piu e Wilmots non sono convocati per problemi fisici, così come Pezzi. Machach sta completando il suo percorso verso la forma migliore. Devo testarlo in campo, ma bisogna aspettare il momento opportuno. Per domani comunque dobbiamo valutare la condizione di tanti giocatori, qualche cambio ci sarà inevitabilmente”.