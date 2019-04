Carpi, Castori: "Lotteremo fino all'ultima. A Lecce per provare a far punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce: “C’è la consapevolezza dell’importanza della partita, dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in quello che facciamo e lottare in ogni gara perché non c’è alternativa. Dobbiamo crederci fino alla fine cercando di far punti anche su un campo difficile come Lecce. All’andata abbiamo fatto un’ottima gara e non meritavamo di perdere. Il Lecce gioca insieme da due anni, viaggia col vento in poppa perché è secondo. Inoltre ha un allenatore tra i migliori in circolazione come Liverani, che due anni fa ha salvato la Ternana in B e poi ha riportato il Lecce in questa categoria dopo tanti anni. - continua Castori come si legge sul sito ufficiale del club – Infortunati? Purtroppo per Jelenic la stagione è probabilmente finita dopo l’operazione di ieri e anche Di Noia ha un problema che lo terrà fuori a lungo. In più non ci saranno Poli e Cissé che speriamo di recuperare per la partita contro il Pescara”.