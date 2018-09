Carpi, Castori: "Machach ancora out, ma è un fatto di condizione"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, parla così alla vigilia della trasferta di Perugia: "Il Perugia è una buona squadra, che come noi si deve scoprire perchè molto rinnovata ma sicuramente ha grandi ambizioni. Vengono dalla sconfitta di Palermo, ma questo è un campionato duro in cui le difficoltà ci sono per tutti. Il fatto che si giochi in notturna può essere un beneficio dopo il gran caldo di questi ultimi giorni. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e portare via un risultato positivo per dare continuità a quanto fatto contro il Brescia. Ritroviamo Gabriel, Bianco e Melchiorri, tre ex che hanno lasciato il segno qui a Carpi. Pezzi torna a disposizione, mentre per Machach è un fatto di condizione visto che si è allenato da solo per un mese ma ogni giorno di lavoro con la squadra gioca a suo vantaggio”.