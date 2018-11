Carpi, Castori: "Momento molto difficile, i ragazzi lo sanno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone tornando sulla decisione di non parlare dopo la gara col Palermo: “Ho imparato che un bel tacer non fu mai scritto, ero molto, troppo, deluso e non avrei voluto dire cose che magari erano dettate dalla rabbia del momento. Abbiamo rivisto la partita, non abbiamo avuto un atteggiamento consono all’avversario, che dovevamo rispettare e non temere, dobbiamo prendere coscienza del fatto che si tratta di un momento molto difficile, con la squadra ne abbiamo parlato e mi sono sfogato. Ritiro? Ne abbiamo parlato fino a tarda notte e alla fine è prevalsa la mia linea, non mi piace fare le cose in maniera forzata e ho preferito un'altra strada condividendo le scelte con i giocatori. - continua Castori come riporta Parlandodisport.it - All'inizio mi sono affidato a chi conoscevo meglio, come è normale in questi casi, ma ora sto iniziando a conoscere meglio tutti gli uomini della rosa come Wilmots che merita spazio essendo un giocatore con buona struttura fisica e che ci può aiutare anche nelle palle inattive”.