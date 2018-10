Carpi, Castori: “Palermo da A, dobbiamo dare il 200%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Palermo e dei benefici del ritiro appena concluso: “Abbiamo lavorato molto bene, c'è stato tempo per curare i dettagli e abbiamo lavorato sugli aspetti in cui dovevamo migliorare, inoltre siamo cresciuti come gruppo. Dopo 40 giorni mi assumo la responsabilità di dire che la squadra ha tutti i connotati che un allenatore può darle. In questi giorni inoltre abbiamo potuto lavorare su alcune situazioni perché voglio che la squadra sia capace di cambiare anche a gara in corso in caso di necessità. - continua Castori come si legge sul sito degli emiliani - Il Palermo è, insieme al Benevento, una squadra da Serie A, la più forte del campionato, ma non dobbiamo pensare troppo a loro. Serve la carica giusta e una determinazione feroce per superare un ostacolo così arduo e portare a casa dei punti. Dobbiamo dare il 200% senza accusare alcuna sudditanza. Format Serie B? Non ne ho parlato con la squadra, è un argomento importante ma la decisione finale non dipende da noi e quindi è inutile parlarne”.