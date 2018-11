Carpi, Castori: "Pareggio meritatissimo, abbiamo dato continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabrizio Castori, allenatore del Carpi, è intervenuto al termine del pareggio contro il Benevento. Ecco le parole rilasciate in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale: "Pareggio meritatissimo, eravamo sotto di due gol in modo non equo per come si era svolta la partita. Siamo andati almeno tre volte davanti al portiere sullo 0-0 e nel nostro momento migliore, a inizio secondo tempo, c’è stata la doccia fredda del gol di Gaetano Letizia. Poi c’è stato l’episodio del rigore che faccio fatica a capire come si possa concedere, anche se ci sono anche nostri errori che abbiamo perso palla in uscita. Sotto di due gol ci siamo giocati la partita fino alla fine e ci prendiamo un pareggio che ci evita una beffa per come avevamo giocato tutta la gara".

Il tecnico del Carpi ha analizzato anche la prova dei singoli: "Machach? È entrato bene come anche Vano, ma nessuno ha mollato fino alla fine anche sotto 2-0. Zizou ha grandi qualità e talento, bisogna saper gestire il suo utilizzo, oggi ha cambiato il volto della partita. Quando la partita si spacca diventa devastante. È una svolta? Abbiamo dato continuità alla partita col Crotone e non è poco. È un Carpi in crescita, che deve continuare su questa strada senza farsi domande".