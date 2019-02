Carpi, Castori: "Peccato per il risultato, potevamo portare a casa il match"

Finisce 1-1 la sfida tra Carpi e Hellas Verona: un pari che non serve a nessuna delle due con gli scaligeri ancora lontani dalla promozione diretta e gli emiliani che rimangono invischiati nella lotta salvezza. Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, non fa nulla per nascondere il rammarico dopo essere passati in vantaggio e non essere riusciti a chiudere la partita: "C’è stata qualche distrazione oggi, potevamo portare a casa la partita, ma su un campo pesante che ci poteva avvantaggiare un po’. Si dice che chi segna per primo in un campo pesante poi vince, così non è stato. Siamo una squadra rinnovata dal mercato di gennaio e cercheremo di insistere sui concetti visti anche oggi in campo. Siamo soddisfatti per aver tenuto un ritmo alto per tutta la gara. L’unico rammarico è il risultato" sono state le sue parole a Radio Verona. Poi sugli avversari: "Il Verona non riesco a giudicarlo. Hanno giocatori come Pazzini e Laribi che non ha nessuno in Serie B, una rosa di grandissimo livello di prima qualità. Evidentemente soffrono le squadre aggressive che corrono molto. Il Verona ha tutto ma deve iniziare a vincere le partite. Verona è una piazza importante, tra le tifoserie che spingono di più in Italia, ma ci sono anche gli avversari e bisogna fare i conti con loro" ha concluso.