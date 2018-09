Carpi, Castori: "Rammaricato per il risultato, contento della prestazione”

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Al termine di Carpi-Brescia 1-1, Fabrizio Castori ha parlato al sito ufficiale della gara: "La prestazione è stata positiva, i ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto loro. Siamo stati pericolosi con i due attaccanti ma dispiace perché ci siamo fatti gol da soli e abbiamo fallito un rigore che hanno pregiudicato il risultato pieno. E’ stata fatta una buona gara e siamo sulla strada giusta per poterci riprendere. C’è rammarico per non aver vinto anche se la partita si era messa male con quell’autogol, ma non ci siamo abbattuti, abbiamo tenuto bene il campo a livello tattico e pareggiato meritatamente. Dispiace per il rigore ma ai ragazzi dico bravi perché hanno fatto quello che avevo chiesto loro".