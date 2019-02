© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori dopo la sfida contro il Cosenza parla di sconfitta disarmante, per quanto fallito dai suoi, ai microfoni del sito ufficiale del club: "L’abbiamo persa noi perché abbiamo sbagliato l’impossibile e c’è molta amarezza. E’ disarmante perdere così, ma la squadra ha dimostrato di essere viva ancora una volta, ha fatto un grande secondo tempo chiuso in crescendo ma abbiamo sbagliato molto e abbiamo perso. - continua Castori -Il Cosenza ha capitalizzato un contropiede nel primo tempo e noi l’abbiamo sbagliato nel finale, nel secondo tempo abbiamo sbagliato l’impossibile e così le partite si perdono. Si tratta di una sconfitta assurda, è agghiacciante perdere così, ma si riparte e domani ci rimettiamo al lavoro. Rigore? Marsura era il rigorista designato, li proviamo in settimana e lui ha sempre calciato bene. Col senno del poi è troppo semplice”.