Carpi, Castori: "Senza troppi giri di parole è ora di tornare a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia ringraziando i tifosi per aver chiamato la città a star vicina alla squadra: “Mi fa piacere che i tifosi si chiamino a raccolta per essere vicini alla squadra in questo momento di difficoltà. Nei momenti di sofferenza bisogna stare tutti uniti e vicini a questi ragazzi. È ora di tornare a vincere senza troppi giri di parole, è arrivato il momento di svoltare, di fare una grande partita e riprovare le emozioni di portare a casa tre punti dopo una prestazione di cuore e carattere. Così si potrebbe aprire un nuovo spiraglio nella nostra corsa salvezza. Le responsabilità che ho mi onorano e gratificano oltre a stimolarmi sempre di più. - continua Castori come riporta Parlandosport.it - Mi interessa poco sapere se il Perugia ci considera poco o cosa pensa di noi, abbiamo bisogno di fare punti e il resto non conta. Formazione? Buongiorno è stato in Nazionale e non credo sia al 100% per una partita simile, Pezzi è squalificato e dovrò scegliere il meglio per il Carpi. Rolando potrebbe essere una soluzione, è utilizzabile anche in quel ruolo, ma come tutti i giocatori arrivati a gennaio, ha bisogno della miglior forma per esprimersi al meglio. Concas e Pasciuti? Nessuno è in grado di giocare tutte le partite, ora hanno recuperato e hanno le loro chance come tutti”.