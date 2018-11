Carpi, Castori: "Vinto uno scontro diretto"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha commentato il successo di Padova: "Questo era uno scontro diretto che abbiamo vinto, siamo in lizza per la salvezza e torniamo a vedere un po’ di luce dopo tante partite. Il Padova non ha creato troppe occasioni, la nostra è stata una prova con un alto livello di concentrazione e determinazione. È vero che ci siamo abbassati di più nella ripresa, ma non abbiamo concesso nulla. Sabbione e Mbaye sono stati bravi a non prendere il secondo giallo, permettendomi di fare i cambi che volevo. La vittoria conferma la crescita vista nelle gare contro Crotone e Benevento, si vede un Carpi che non molla mai e che ha spirito per reagire. Mokulu e non Arrighini? Su un un campo pesante come questo, Mokulu poteva darci qualcosa in più in termini di centimetri. Alla fine ho preferito mettere Vano perchè rispetto ad Arrighini è più colpitore di testa e sui calci piazzati era fondamentale non perdere centimetri".