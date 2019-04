Carpi, Castori: "Vittoria fondamentale, possiamo ancora farcela"

Fabrizio Castori

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Successo importante per il Carpi quello maturato oggi all'Arechi. Un perentorio 5-2 contro la Salernitana che permette agli emiliani ancora di sperare. Queste le dichiarazioni nel post partita rilasciate dal tecnico Fabrizio Castori e riprese da OttoPagine: "La Salernitana deve fare attenzione ma non penso possa restare coinvolta nella lotta per non retrocedere. Conosco l’Arechi, so come spinge e come può essere importante. Oggi In questo momento c’è delusione perché c’erano altre aspettative. Resta una piazza importante, calorosa, pretenziosa. Magari oggi si è vista la delusione dell’ambiente ma da qui a pensare a un’ipotetica retrocessione è difficile. Vincere era fondamentale. Siamo in una buona condizione fisica. Abbiamo tre scontri diretti, possiamo ancora farcela. Percentuali non ne faccio, abbiamo tre partite difficili. Non è facile ma quanto fatto oggi ci apre la porta della speranza".