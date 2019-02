© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Castori, tecnico del Carpi, riportate dal sito ufficiale del club dopo la vittoria ottenuta in rimonta contro lo Spezia al Cabassi. "Avevamo detto che oggi non c’era che la vittoria e volevamo tornare a vincere, a prescindere da chi avessimo davanti. L’abbiamo fatto con le unghie, con i denti e con la forza della disperazione. È una vittoria fortemente voluta, che ci rigenera e ci dà autostima dopo gare in cui non sono bastate le buone prestazioni per conquistare i risultati. Abbiamo reagito al ritorno dello Spezia che è una squadra forte. I ragazzi hanno creduto fino all’ultimo di poterla recuperare, disputando un finale da Carpi".