Carpi, Castori: "Vogliamo cancellare il risultato col Foggia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cittadella: “Ci aspetta un ciclo di partite toste, ma dobbiamo affrontarne una alla volta. La squadra arriva bene alla sfida di domani, ha lavorato con determinazione perché vuole cancellare il risultato col Foggia, siamo tutto concentrati e c’è la consapevolezza di aver aumentato l’autostima dopo la prestazione di sabato. Ho massima stima per il Cittadella, una squadra che merita rispetto perché pur essendo di provincia ottiene grandi risultati con pochi soldi. Marchetti è uno dei migliori direttori in circolazione e per lui parlano i risultati. In più è una squadra che gioca a memoria dove chi entra non ha problemi a inserirsi velocemente. Moncini? Ha fatto la sua scelta, io l’avevo segnalato al Carpi, ma è andata così. - continua Castori come riporta Parlandodisport.it - Modulo? Cambieremo in mezzo al campo giocando a cinque grazie agli ultimi arrivati che lo hanno migliorato. Sono tutti disponibili a partire da Crociata a cui manca solo un po' di ritmo gara, mentre non ci saranno Concas, Pasciuti e Mbaye. Machach? Posso solo parlare bene di lui, avevamo rimesso a posto alcune situazioni difficili e ha dato un grosso contributo alla nostra causa. C’erano delle questioni contrattuali che probabilmente gli hanno fatto perdere un pò di motivazioni e il Napoli ha deciso di riprenderlo per poi girarlo a Crotone”.