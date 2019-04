Karamoko Cissé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'intervallo della gara tra Salernitana e Carpi, ferma sul 2-2, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante degli emiliani Karamoko Cissé, autore di una doppietta: "C'è tanto rammarico, con un uomo in più si poteva fare meglio. Dobbiamo continuare su questa strada e stare più attenti in difesa. Dobbiamo cercarci più spesso io e Crociata, perché loro dietro sono in tre e da solo faccio un po' più fatica, ma suamo sulla buona strada".