Ha parlato così Karamoko Cissé, attaccante del Carpi, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro il Pescara. "Non è facile per me che sono fuori da due mesi, le occasioni devono essere sfruttate. Si scivola un pò ma lo sapevamo vista la pioggia".