Carpi, Colombi: "Contro lo Spezia loro hanno meritato la vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dai microfoni di Sportitalia arrivano alcune dichiarazioni di Simone Colombi, portiere del Carpi. "Purtroppo è un momento particolare - ha spiegato l'estremo difensore - non abbiamo iniziato bene la stagione, anche se dall'arrivo di Castori abbiamo dato dei segnali importanti. Peccato per la sconfitta di La Spezia, dove va detto alla fine loro hanno meritato. Eravamo andati in vantaggio e nonostante soffrissimo molto nella ripresa, pensavo che almeno il pari lo avremmo portato a casa. Però nel finale ci hanno punito e dal punto di vista di vista della prestazione purtroppo abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle gare con Brescia e Perugia".